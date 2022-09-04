Белькович: говяжий шашлык получается сочным на соевом соусе и растительном масле

Телеповар Саша Белькович рассказал в своем аккаунте «Саша Белькович/ рецепты» во «ВКонтакте», как сделать шашлык из говядины сочным и очень вкусным.

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Ингредиенты:

Говядина 500 г

Соевый соус 100 мл

Чеснок 4 зубчиков

Сахар 1 ч. ложка

Сухой чили ¼ ч. ложка

Растительное масло 30 мл

Нарезаем тонкими слайсами говядину поперек волокон. В миске смешиваем соевый соус, сухой чили, сахар и растительное масло. Давим чеснок ножом, отправляем в миску к маринаду и все перемешиваем. В маринад кладем мясо и оставляем на 15 минут.

Говядину насаживаем на шампуры и формируем 5 шашлычков. Отправляем жарить до готовности на мангале.

Источник: Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ (vk.com)