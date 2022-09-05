Белькович: этот легкий и вкусный салат из сырого кабачка оценят худеющие

Телеповар Саша Белькович поделился рецептом легкого салатика из сырого кабачка.
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Он нежирный, простой и при этом очень вкусный. Чтобы добавить ему изысканности или сытности, можно добавить в состав жареные креветки, сыр или курицу.
Ингредиенты
- Молодой кабачок.
- Оливковое масло.
- Лимонный сок.
- Соль и перец.
Нарезаем кабачок на тонкие слайсы при помощи овощечистки, добавляем чуть-чуть оливкового масла, капаем по вкусу лимонный сок, рубим мелко свежую мяту, кладем туда же. Солим и перчим по вкусу.
Соотношение ингредиентов выбираем на свое усмотрение. Размешиваем и готово!
Источник: vm.ru.