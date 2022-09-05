Белькович: этот легкий и вкусный салат из сырого кабачка оценят худеющие

При желании в овощной салат можно включить дополнительные ингредиенты вроде креветок.
Кабачок.

Кабачок. Фото: Global Look Press

Телеповар Саша Белькович поделился рецептом легкого салатика из сырого кабачка.

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Он нежирный, простой и при этом очень вкусный. Чтобы добавить ему изысканности или сытности, можно добавить в состав жареные креветки, сыр или курицу.

Ингредиенты

  • Молодой кабачок.
  • Оливковое масло.
  • Лимонный сок.
  • Соль и перец.

Нарезаем кабачок на тонкие слайсы при помощи овощечистки, добавляем чуть-чуть оливкового масла, капаем по вкусу лимонный сок, рубим мелко свежую мяту, кладем туда же. Солим и перчим по вкусу.

Соотношение ингредиентов выбираем на свое усмотрение. Размешиваем и готово!

Источник: vm.ru.

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