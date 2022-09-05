Белькович: этот легкий и вкусный салат из сырого кабачка оценят худеющие

Телеповар Саша Белькович поделился рецептом легкого салатика из сырого кабачка.

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Он нежирный, простой и при этом очень вкусный. Чтобы добавить ему изысканности или сытности, можно добавить в состав жареные креветки, сыр или курицу.

Ингредиенты

Молодой кабачок.

Оливковое масло.

Лимонный сок.

Соль и перец.

Нарезаем кабачок на тонкие слайсы при помощи овощечистки, добавляем чуть-чуть оливкового масла, капаем по вкусу лимонный сок, рубим мелко свежую мяту, кладем туда же. Солим и перчим по вкусу.

Соотношение ингредиентов выбираем на свое усмотрение. Размешиваем и готово!

Источник: vm.ru.