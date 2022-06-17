Ажурные, с ярким шоколадным вкусом! Антонова поделилась новым рецептом коричневых блинов

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем аккаунте во «ВКонтакте» проверенным рецептом ажурных шоколадных блинов. В ее семье их просто обожают!
Ингредиенты:
- 0,5 л молока,
- 200 г муки,
- 50 г какао,
- щепотка соли,
- 2 ст. л. сахара,
- ванилин на кончике ножа,
- 2 яйца,
- 1 ч. л. разрыхлителя,
- 50 мл растительного масла.
Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем столовую ложку растительного масла, ванилин, теплое молоко, какао и муку, смешанную с разрыхлителем. Накрываем тесто пищевой пленкой и убираем в теплое место на 15 минут. Разогреваем сковородку, добавляем масло и выпекаем блины до золотистого цвета с двух сторон.