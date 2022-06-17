Ажурные, с ярким шоколадным вкусом! Антонова поделилась новым рецептом коричневых блинов

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем аккаунте во «ВКонтакте» проверенным рецептом ажурных шоколадных блинов. В ее семье их просто обожают!

Ингредиенты:

0,5 л молока,

200 г муки,

50 г какао,

щепотка соли,

2 ст. л. сахара,

ванилин на кончике ножа,

2 яйца,

1 ч. л. разрыхлителя,

50 мл растительного масла.

Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем столовую ложку растительного масла, ванилин, теплое молоко, какао и муку, смешанную с разрыхлителем. Накрываем тесто пищевой пленкой и убираем в теплое место на 15 минут. Разогреваем сковородку, добавляем масло и выпекаем блины до золотистого цвета с двух сторон.

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