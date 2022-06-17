Ажурные, с ярким шоколадным вкусом! Антонова поделилась новым рецептом коричневых блинов

Способ приготовления этой вкуснятины довольно прост.
Блины.

Блины. Фото: vk.com/antonova_official

 

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем аккаунте во «ВКонтакте» проверенным рецептом ажурных шоколадных блинов. В ее семье их просто обожают!

Ингредиенты:

  • 0,5 л молока,
  • 200 г муки,
  • 50 г какао,
  • щепотка соли,
  • 2 ст. л. сахара,
  • ванилин на кончике ножа,
  • 2 яйца,
  • 1 ч. л. разрыхлителя,
  • 50 мл растительного масла.

Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем столовую ложку растительного масла, ванилин, теплое молоко, какао и муку, смешанную с разрыхлителем. Накрываем тесто пищевой пленкой и убираем в теплое место на 15 минут. Разогреваем сковородку, добавляем масло и выпекаем блины до золотистого цвета с двух сторон.

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