Ароматная корейская закуска кукси: как сделать ее из редиса, огурца, томата с соусом

Известный шеф-повар Василий Емельяненко в своем телеграме «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом легендарного блюда корейской кухни — кукси.

«Невероятное и удивительное сочетание кислого, сладкого и пикантного раскроет все ваши вкусовые рецепторы и подарит вам неземное наслаждение от вкуса», — сказал телеповар.

Ингредиенты:

Огурец – 2 штуки

Томаты – 2 штуки

Редис – 3-4 штуки

Капуста – маленький кусочек

Фунчоза

Говяжий стейк – 1 штука

Яйцо – 1 штука

Стебель сельдерея – маленький кусочек

Кинза – небольшой пучок

Укроп – небольшой пучок

Чили перец (сухой) – 1 чайная ложка

Аджино мото (глутамат натрия Е 621) – 2 чайные ложки

Соевый соус – 100 миллилитров

Сахар – 325 граммов

Рисовый уксус (не для суши) – 100 миллилитров

Чеснок – 1 штука

Соль – 1,5 столовые ложки

Паприка копченая

Лимон – небольшой кусочек

Растительное масло

Листочки свежей мяты

В кастрюлю налить литр воды, добавить мелко нарезанные кинзу и укроп. Добавить чили перец и глутамат натрия. В миску налить соевый соус, рисовый уксус, насыпать сахарный песок, соль, перемешать, вылить в кастрюлю с водой и зеленью.

На крупной терке натереть огурец, томат и также отправить в кастрюлю. В бульон добавить мелко нарезанный зубчик чеснока и перемешать. Кастрюлю накрыть пищевой пленкой, оставить в холодильнике на 12 часов.

Редис нарезать тонкими слайсами, положить в миску с водой. Тонкой соломкой нашинковать небольшой кусочек капусты и стебель сельдерея. Капусту и сельдерей по вкусу посолить, поперчить, добавить немного копченой паприки, сбрызнуть лимонным соком и перемешать. Фунчозу залить кипятком, через 8 минут промыть холодной водой.

На сковороде до готовности обжарить говяжий стейк, по вкусу посолить, поперчить. Мясу дать две минуты отдохнуть, нарезать соломкой. В миску разбить куриное яйцо, добавить немного соевого соуса, перемешать.

На сковороде в небольшом количестве растительного масла пожарить омлет. Томат и огурец очистить от кожуры, нарезать небольшими кусочками и переложить в миску. В глубокую тарелку красиво выложить фунчозу, мясо, омлет, капусту с сельдереем, огурцы, томаты, редис, несколько веточек кинзы и пару листиков свежей мяты. Залить процеженным через сито бульоном и подать к столу.

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