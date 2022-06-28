Ароматная корейская закуска кукси: как сделать ее из редиса, огурца, томата с соусом

Известный шеф-повар Василий Емельяненко в своем телеграме «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом легендарного блюда корейской кухни — кукси.
«Невероятное и удивительное сочетание кислого, сладкого и пикантного раскроет все ваши вкусовые рецепторы и подарит вам неземное наслаждение от вкуса», — сказал телеповар.
Ингредиенты:
- Огурец – 2 штуки
- Томаты – 2 штуки
- Редис – 3-4 штуки
- Капуста – маленький кусочек
- Фунчоза
- Говяжий стейк – 1 штука
- Яйцо – 1 штука
- Стебель сельдерея – маленький кусочек
- Кинза – небольшой пучок
- Укроп – небольшой пучок
- Чили перец (сухой) – 1 чайная ложка
- Аджино мото (глутамат натрия Е 621) – 2 чайные ложки
- Соевый соус – 100 миллилитров
- Сахар – 325 граммов
- Рисовый уксус (не для суши) – 100 миллилитров
- Чеснок – 1 штука
- Соль – 1,5 столовые ложки
- Паприка копченая
- Лимон – небольшой кусочек
- Растительное масло
- Листочки свежей мяты
В кастрюлю налить литр воды, добавить мелко нарезанные кинзу и укроп. Добавить чили перец и глутамат натрия. В миску налить соевый соус, рисовый уксус, насыпать сахарный песок, соль, перемешать, вылить в кастрюлю с водой и зеленью.
На крупной терке натереть огурец, томат и также отправить в кастрюлю. В бульон добавить мелко нарезанный зубчик чеснока и перемешать. Кастрюлю накрыть пищевой пленкой, оставить в холодильнике на 12 часов.
Редис нарезать тонкими слайсами, положить в миску с водой. Тонкой соломкой нашинковать небольшой кусочек капусты и стебель сельдерея. Капусту и сельдерей по вкусу посолить, поперчить, добавить немного копченой паприки, сбрызнуть лимонным соком и перемешать. Фунчозу залить кипятком, через 8 минут промыть холодной водой.
На сковороде до готовности обжарить говяжий стейк, по вкусу посолить, поперчить. Мясу дать две минуты отдохнуть, нарезать соломкой. В миску разбить куриное яйцо, добавить немного соевого соуса, перемешать.
На сковороде в небольшом количестве растительного масла пожарить омлет. Томат и огурец очистить от кожуры, нарезать небольшими кусочками и переложить в миску. В глубокую тарелку красиво выложить фунчозу, мясо, омлет, капусту с сельдереем, огурцы, томаты, редис, несколько веточек кинзы и пару листиков свежей мяты. Залить процеженным через сито бульоном и подать к столу.
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