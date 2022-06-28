Ароматная корейская закуска кукси: как сделать ее из редиса, огурца, томата с соусом

Рецептом поделился известный шеф Василий Емельяненко.
Кукси.

Кукси. Фото: t.me/chefvasiliy

Известный шеф-повар Василий Емельяненко в своем телеграме «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом легендарного блюда корейской кухни — кукси.

«Невероятное и удивительное сочетание кислого, сладкого и пикантного раскроет все ваши вкусовые рецепторы и подарит вам неземное наслаждение от вкуса», — сказал телеповар.

Ингредиенты:

  • Огурец – 2 штуки
  • Томаты – 2 штуки
  • Редис – 3-4 штуки
  • Капуста – маленький кусочек
  • Фунчоза
  • Говяжий стейк – 1 штука
  • Яйцо – 1 штука
  • Стебель сельдерея – маленький кусочек
  • Кинза – небольшой пучок
  • Укроп – небольшой пучок
  • Чили перец (сухой) – 1 чайная ложка
  • Аджино мото (глутамат натрия Е 621) – 2 чайные ложки
  • Соевый соус – 100 миллилитров
  • Сахар – 325 граммов
  • Рисовый уксус (не для суши) – 100 миллилитров
  • Чеснок – 1 штука
  • Соль – 1,5 столовые ложки
  • Паприка копченая
  • Лимон – небольшой кусочек
  • Растительное масло
  • Листочки свежей мяты

В кастрюлю налить литр воды, добавить мелко нарезанные кинзу и укроп. Добавить чили перец и глутамат натрия. В миску налить соевый соус, рисовый уксус, насыпать сахарный песок, соль, перемешать, вылить в кастрюлю с водой и зеленью.

На крупной терке натереть огурец, томат и также отправить в кастрюлю. В бульон добавить мелко нарезанный зубчик чеснока и перемешать. Кастрюлю накрыть пищевой пленкой, оставить в холодильнике на 12 часов.

Редис нарезать тонкими слайсами, положить в миску с водой. Тонкой соломкой нашинковать небольшой кусочек капусты  и стебель сельдерея. Капусту и сельдерей по вкусу посолить, поперчить, добавить немного копченой паприки, сбрызнуть лимонным соком и перемешать. Фунчозу залить кипятком, через 8 минут промыть холодной водой.

На сковороде до готовности обжарить говяжий стейк, по вкусу посолить, поперчить. Мясу дать две минуты отдохнуть, нарезать соломкой. В миску разбить куриное яйцо, добавить немного соевого соуса, перемешать.

На сковороде в небольшом количестве растительного масла пожарить омлет. Томат и огурец очистить от кожуры, нарезать небольшими кусочками и переложить в миску. В глубокую тарелку красиво выложить фунчозу,  мясо, омлет, капусту с сельдереем, огурцы, томаты, редис, несколько веточек кинзы и пару листиков свежей мяты. Залить процеженным через сито бульоном и подать к столу.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также:

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  