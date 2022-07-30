6 минут на замес! Готовим быстрый пирог из любых фруктов!

Телеповар Саша Белькович на своем YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как приготовить быстрый песочный пирог из любых сезонных фруктов. Он использовал абрикосы. Этот пирог замешивается за 6 минут, а едят его ложкой. Он рассыпается и это нормально, в этом своя прелесть.
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Ингредиенты на 6-8 порций:
Мука 280 г
Масло сливочное 180 г
Ванильный сахар 1 ч.л.
Крахмал 2 ст. л
Сахар 2 ст.л
Абрикосы 1 кг
Очистить абрикосы от косточек и уложить в форму. Добавить в абрикосы ванильный сахар, сахар и крахмал.
Для теста масло смешать с мукой и добавить соль. Вымесить тесто так, что бы получилось рассыпчатое, с кусочками сливочного масла.
Выложить тесто в форму, поставить в духовку на 180 градусов на 25-30 минут. При подаче можно натереть шоколад, положить кусочек мороженого.