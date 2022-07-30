6 минут на замес! Готовим быстрый пирог из любых фруктов!

Очистить абрикосы от косточек и уложить в форму. Добавить в абрикосы ванильный сахар, сахар и крахмал.

Для теста масло смешать с мукой и добавить соль. Вымесить тесто так, что бы получилось рассыпчатое, с кусочками сливочного масла.

Выложить тесто в форму, поставить в духовку на 180 градусов на 25-30 минут. При подаче можно натереть шоколад, положить кусочек мороженого.