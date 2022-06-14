Легкий заливной пирог на простокваше: Белькович готовит его с фаршем без дрожжей

Телеповар гарантирует, что никакой возни с тестом не будет!

Легкий пирог с фаршем предложил приготовить Саша Белькович своим подписчикам в телеграме. Ставить тесто для него не нужно! Оно делается с простоквашей и получается тоненьким, начинки при этом много, и она очень сочная!

Ингредиенты:

На начинку:

фарш — 400 граммов,

лук — 1 головка,

картошка — 3 клубня,

чили перец — по вкусу,

соль/перец — по вкусу.

На тесто:

яйцо — 4 штуки,

простокваша — 100 граммов,

сода — на кончике ножа,

соль — чайная ложка,

мука — 1 стакан.

Обжарить фарш, бросить лук и картофель. Для пикантности можно добавить свежий чили перец. Посолить и поперчить по вкусу.

В миску отправить простоквашу, яйца, соль, разрыхлитель, муку, перемешать. Оставить настаиваться на 10–15 минут.

Кулинарную форму смазать сливочным маслом, присыпать манкой, вылить половинку теста. Разложить начинку и залить остатками теста.

Разогреть духовку на 160 градусах, выпекать 20–30 минут.

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