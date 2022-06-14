Легкий заливной пирог на простокваше: Белькович готовит его с фаршем без дрожжей

Легкий пирог с фаршем предложил приготовить Саша Белькович своим подписчикам в телеграме. Ставить тесто для него не нужно! Оно делается с простоквашей и получается тоненьким, начинки при этом много, и она очень сочная!
На начинку:
- фарш — 400 граммов,
- лук — 1 головка,
- картошка — 3 клубня,
- чили перец — по вкусу,
- соль/перец — по вкусу.
На тесто:
- яйцо — 4 штуки,
- простокваша — 100 граммов,
- сода — на кончике ножа,
- соль — чайная ложка,
- мука — 1 стакан.
Обжарить фарш, бросить лук и картофель. Для пикантности можно добавить свежий чили перец. Посолить и поперчить по вкусу.
В миску отправить простоквашу, яйца, соль, разрыхлитель, муку, перемешать. Оставить настаиваться на 10–15 минут.
Кулинарную форму смазать сливочным маслом, присыпать манкой, вылить половинку теста. Разложить начинку и залить остатками теста.
Разогреть духовку на 160 градусах, выпекать 20–30 минут.
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