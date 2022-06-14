«Нежно, в меру сладко, очень вкусно!»: ловите рецепт красивого рулета с клубникой и сметаной по Бельковичу

Готовится десерт довольно просто, а вид у него роскошный!

Известный телеповар Саша Белькович на своем кулинарном проекте YouTube Sasha Belkovich рассказал, как приготовить роскошный, очень красивый рулет на основе меренги с клубникй.

«Нежно, в меру сладко, очень вкусно!» — сказал Белькович.

Ингредиенты на 8 порций:

Сахарная пудра — 100 г

Ванильный сахар — 15 г

Клубника — 300 г

Мука — 100 г

Сметана — 200 г

Сливочный сыр — 150 г

Яйца — 7 шт.

Соль — 3 щепотки

Отделить белки от желтков. Взбить белки с солью до пышной пены. Добавить постепенно сахарную пудру и перемешать до однородной массы.

Добавить постепенно муку и медленно перемешать силиконовой лопаткой.

На противень постелить пергамент и намазать тесто тонким слоем.

Пергамент можно смочить водой снизу, чтобы зафиксировать на противне.

Поставить в духовку на 180 градусах на 11 минут.

Сделать начинку. Сметану, творожный сыр, ванильный сахар смешать до однородной массы.

Клубнику нарезать дольками.

После того, как достали тесто, дать ему немного остыть и снять с пергамента. На тесто уложить равномерно крем. На крем положить кусочки ягод, аккуратно завернуть в рулет.

Поставить в холодильник на 3-4 часа, чтобы пропиталось тесто. Можно посыпать сахарной пудрой и украсить сверху клубникой.

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