«Нежно, в меру сладко, очень вкусно!»: ловите рецепт красивого рулета с клубникой и сметаной по Бельковичу

Известный телеповар Саша Белькович на своем кулинарном проекте YouTube Sasha Belkovich рассказал, как приготовить роскошный, очень красивый рулет на основе меренги с клубникй.
«Нежно, в меру сладко, очень вкусно!» — сказал Белькович.
Ингредиенты на 8 порций:
- Сахарная пудра — 100 г
- Ванильный сахар — 15 г
- Клубника — 300 г
- Мука — 100 г
- Сметана — 200 г
- Сливочный сыр — 150 г
- Яйца — 7 шт.
- Соль — 3 щепотки
Отделить белки от желтков. Взбить белки с солью до пышной пены. Добавить постепенно сахарную пудру и перемешать до однородной массы.
Добавить постепенно муку и медленно перемешать силиконовой лопаткой.
На противень постелить пергамент и намазать тесто тонким слоем.
Пергамент можно смочить водой снизу, чтобы зафиксировать на противне.
Поставить в духовку на 180 градусах на 11 минут.
Сделать начинку. Сметану, творожный сыр, ванильный сахар смешать до однородной массы.
Клубнику нарезать дольками.
После того, как достали тесто, дать ему немного остыть и снять с пергамента. На тесто уложить равномерно крем. На крем положить кусочки ягод, аккуратно завернуть в рулет.
Поставить в холодильник на 3-4 часа, чтобы пропиталось тесто. Можно посыпать сахарной пудрой и украсить сверху клубникой.
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