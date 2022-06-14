Тают во рту, аромат – закачаешься! Как готовит нежные куриные ножки в сливочно-чесночном соусе Ивлев

Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как он любит готовить куриные ножки. По его рецепту мясо птицы просто тает во рту, а его аромат сводит с ума всех домашних!

Ингредиенты: куриные голени — 5 штук, растительное масло — 50 миллилитров, сливочное масло — 50 граммов, копченый чечил (сыр «косичка») — 100 граммов, шпинат — 200 граммов, чеснок — 5 зубчиков, сливки 33% — 300 миллилитров, вода — 100 миллилитров, соль, перец — по вкусу.

Куриные ножки обжарить на сливочном масле до золотистой корочки. В сотейник положить кусочек сливочного масла, растопить. Чеснок размять и разрубить мелко.

Немного поджарить, положить свежий шпинат. Когда шпинат немного уменьшится, посолить, поперчить, влить сливки. Довести до кипения, убрать с плиты.

Выложить в глубокий противень куриные ножки. Соус разбавить небольшим количеством воды, залить им мясо полностью. Добавить копченый чечил. Закрыть емкость крышкой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку.

Через час попробовать. Если не готова, оставить томиться еще.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.