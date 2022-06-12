Курица-гриль, кефир, квас, укроп: что еще добавляет в свою фирменную окрошку Маргарита Симоньян

Журналистка Маргарита Симоньян – мама троих детей и известный кулинар.

В День России она раскрыла секрет любимого всеми летнего блюда – окрошки, которую готовит сама на кефире и квасе.

«Вынуждена вмешаться в одолевшие сегодняшний праздничный телеграм споры об окрошке. Окрошку надо заправлять не квасом. И не кефиром. А квасом И кефиром. Я придумала это сама. Впрочем, не проверяла, может, и раньше кто догадался», — написала Маргарита Симоньян.

Далее журналистка дала свой собственный рецепт приготовления окрошки.

Вам понадобится: редиска, огурцы, вареные яйца, печеная картошка, курица-гриль, укром, квас, кефир, горчица.

«Итак. Режете окрошку: редис, огурцы, вареные яйца, печеную картошку (вкуснее вареной), курицу (лучше просто курицу-гриль) разбираете на волокна (ну, или кто какое любит в окрошке мясо), укроп меленько. Щедро раскладываете по глубоким тарелкам. И вот тут в лучших традициях Венички Ерофеева в каждую тарелку добавляете треть стакана кваса, треть стакана кефира, чайную ложку ядреной русской горчицы и столовую ложку густой сметаны. Хорошо перемешиваете. Поверьте, ваша жизнь никогда не будет прежней», — поделилась в телеграм-канале Маргарита Симоньян.

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