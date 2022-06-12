Как в детском садике: Антонова рассказала, как сделать пышный омлет на водяной бане

Таким легким и аппетитным блюдом актриса любит баловать своих близких на завтрак.

Наталия Антонова в своем телеграме поделилась рецептом своего любимого омлета. Она его готовит на водяной бане, благодаря чему яйца получаются очень нежными по консистенции.

Актриса говорит, что это блюдо для завтрака очень напоминает омлет, которым кормят в детских садиках.

4 яйца вылить в мерный стакан, столько же добавить молока (это 200 мл). Перемешать прямо в стакане вилкой до однородной массы (не надо венчиком, именно вилкой). Посолить и поперчить по вкусу.

Перелить в жаропрочную миску, например, для микроволновки, взять кастрюлю больше миски, налить в кастрюлю холодной воды, поставить миску со смесью в воду. Включить средний огонь, довести до кипения и, как только вода закипит, накрыть кастрюлю крышкой и готовить на маленьком огне 30 минут.

Достать миску с омлетом. Пройтись по кругу силиконовой лопаточкой по стенкам миски, накрыть тарелкой миску, перевернуть.

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