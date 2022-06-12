Неприхотливое тесто на кефире! Готовим нежный и вкусный пирог с яйцом, луком, рисом по рецепту Антоновой

Дрожжи в этой выпечке не нужны, достаточно разрыхлителя.

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем телеграме рецептом вкусного и быстрого пирога на бездрожжевом тесте.

«Тесто для этого пирога – максимально неприхотливое, его не нужно долго вымешивать, раскатывать или ждать расстойки. В готовом изделии тесто очень нежное. Начинка из риса, вареных яиц и зеленого лука – ароматная, сытная и идеально подходит для такого пирога», — сказала Наталия Антонова.

Ингредиенты на 4 порции (можно увеличить в два раза): мука — 100 г (2/3 стакана объемом 250 мл), масло сливочное — 50 г, кефир — 100 мл, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 1 ч. ложка, соль — 1 щепотка. Для начинки: рис (в сухом виде) — 30 г, яйца — 2 шт., лук зеленый — 30 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Подготовить необходимые ингредиенты. Кефир должен быть комнатной температуры, поэтому заранее достать из холодильника. Понадобится пергаментная бумага.

Сварить рис до готовности, остудить. Отварить яйца, мелко нарубить кубиком. Нашинковать лук. Смешать рис, яйца, лук. Посолить, поперчить.

Приготовить тесто. В миске взболтать яйцо с 1 щепоткой соли.

Сливочное масло растопить, остудить. Влить кефир комнатной температуры и масло. Смешать венчиком. Муку соединить с разрыхлителем, просеять в миску с жидкой основой.

Замесить однородное тесто, как для оладушек.

Дно формы застелить пергаментом, выложить половину теста. (Актриса использовала разъемную форму диаметром 18 см).

Сверху разложить начинку, накрыть остатками теста.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут. Готовый пирог перед подачей остудить.

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