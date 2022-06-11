«Уникальный и неповторимый вкус!»: как Антонова делает из окрошки настоящий освежающий шедевр

Актриса Наталия Антонова рассказала, как она любит делать летнюю окрошку, чтобы она радовала вкусом и хорошо освежала.

«Блюдо, приготовленное на разбавленном водой домашнем айране, приобретает уникальный и неповторимый вкус. Предлагаю приготовить окрошку из доступных продуктов, богатых витаминами», — прокомментировала звезда в своем телеграме.

Ингредиенты: айран — 900 г, вода — 300 г, говядина отварная — 200 г, редис — 150 г, картофель — 200 г, огурец свежий — 200 г, соль — 1 ч.л., зеленый лук (зелень любая и любимая) — 50 г, перец черный — ¼ ч.л.

Измельчить все ингредиенты, перемешать, влить айран, посолить и поперчить по вкусу. Можно айран разбавить водой, а можно оставить так. Антонова не рабавляет.

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