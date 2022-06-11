Гречка с мясом по-купечески: как приготовить ароматное и сытное блюдо в казане, рассказал Ивлев

Эту кашу любили на Руси еще в давние времена.

Каши на Руси любили всегда, ведь они дают много энергии, а если сделаны в русской печи, оторваться от них очень сложно.

Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel предложил вспомнить старинный рецепт, реализовав его в казане. Телеповар заверяет, что получилось ничуть не хуже!

Ингредиенты: говядина жирная — 500 граммов, растительное масло — 120 миллилитров, морковь — 100 граммов, лук репчатый — 100 граммов, чеснок — 10 граммов, гречка — 500 граммов, томатная паста — 200 граммов, лавровый лист — 2-3 штуки, петрушка — 20 граммов, вода — 1,5 литра, сахар, соль, перец — по вкусу.

Нарезать кубиком мясо, раскалить казан с маслом, поджарить до полуготовности, распределив по стенкам казана в один слой, чтобы вытопился жирок и у каши потом появился отличный вкус.

Говядину залить водой, посолить, потомить 25-30 минут при среднем кипении, влагу выпарить полностью.

Нарезать кубиком морковь и лук, бросить в мясо, жарить вместе пару минут, при необходимости добавить небольшое количество растительного масла. Положить томатную пасту, обжарить.

Бросить соль, лавровый лист, сахар, черный перец.

Залить водой, если надо досолить, положить крупу. Готовить 10 минут на сильном огне под крышкой. Убрать с плиты, оставить кашу доходить до кондиции. Казан в данном случае сработает, как русская печь, его толстые стенки дадут нужный жар, под действием которого гречка и мясо обменяются вкусами и станут очень ароматными.

Бросить нарезанный мелко чеснок, размешать, подать к столу. Можно украсить петрушкой.

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