Пышные, нежные, тающие во рту: делаем золотистые сырники по рецепту Антоновой

Наталия Антонова в своем телеграме рассказала, как она готовит пышные сырники для своих близких.
Актриса не допекает их в духовке, а просто накрывает крышкой сковороду и ждет, когда они дойдут под жаром. Такие сырнички получаются нежными, тающими во рту.
- 500 г творога 9%
- 1 ст. ложка сахара
- 2 крупных яйца
- 1 стакан муки
Вымесить из указанных ингредиентов тесто, сформировать пышные сырники. Муку варьировать, подсыпая. Может уйти больше или меньше, кто как любит.
Жарить на растительном масле (на среднем огне) с двух сторон по 1 минуте. Накрыть крышкой, убавить огонь, следить, чтобы не подгорали.
Томить до нежной, румяной корочки 10 минут. Готово! Подавать со сметаной, ягодами, вареньем, сгущенкой.
Смотрите также
Еще больше в Telegram:
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.