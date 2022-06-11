Пышные, нежные, тающие во рту: делаем золотистые сырники по рецепту Антоновой

Актриса Наталия Антонова испробовала этот способ на себе.

Наталия Антонова в своем телеграме рассказала, как она готовит пышные сырники для своих близких.

Актриса не допекает их в духовке, а просто накрывает крышкой сковороду и ждет, когда они дойдут под жаром. Такие сырнички получаются нежными, тающими во рту.

Ингредиенты:

500 г творога 9%

1 ст. ложка сахара

2 крупных яйца

1 стакан муки

Вымесить из указанных ингредиентов тесто, сформировать пышные сырники. Муку варьировать, подсыпая. Может уйти больше или меньше, кто как любит.

Жарить на растительном масле (на среднем огне) с двух сторон по 1 минуте. Накрыть крышкой, убавить огонь, следить, чтобы не подгорали.

Томить до нежной, румяной корочки 10 минут. Готово! Подавать со сметаной, ягодами, вареньем, сгущенкой.

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