Объедение! Готовим сочную рыбку на ароматной «подушке» из сладкого перца по Бельковичу

Вкусное блюдо делается просто и быстро.

Саша Белькович в своем телеграме рассказал, как приготовить быструю и сочную рыбку на «подушке» из сладкого перца.

Ингредиенты:

Треска — 700 г (любая рыба на выбор),

Перец сладкий — 700 г,

Лимон — 1 шт.,

Прованские травы — 1 ст. ложка,

Масло оливковое — 40 г,

Чеснок— 3 зубчика,

Соль\перец по вкусу.

Перцы очистить от семян и нарезать крупной соломкой. Добавить в перцы прованские травы, соль, перец, масло оливковое, тщательно перемешать, уложить на противень.

Рыбу очистить от чешуи, оставляя кожу. Сделать крестообразные надрезы с обеих сторон рыбы и уложить на перцы.

Смешать оливковое масло, цедру лимона, рубленый чеснок и сок половинки лимона. Перемешать и уложить состав на рыбу так, чтобы заполнить разрезы.

Посолить, поперчить, поставить в печь на 180 градусов на 25 минут, в зависимости от размера рыбы.

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