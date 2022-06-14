Пока жарится шашлык: как приготовить салат на мангале

Лето — пора пикников и встреч с друзьями на природе. Конечно, идеальное блюдо для таких посиделок — это шашлык. Но пока он жарится, вы можете приготовить на мангале и другие блюда.

Так, фуд-блогер Юлия Николаенко поделилась рецептом вкусного салата для загородного времяпрепровождения. Смотрите видео!

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.