Как приготовить панна-котту

Панна-котта — это северо-итальянский десерт из сливок, сахара и ванили. Готовится быстро, на вкус — неземной. Это настоящее кулинарное потрясение и праздник жизни.

Кондитер Мария Арчакова показала рецепт этого блюда специально для наших читателей.

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