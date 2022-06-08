Ягоды, йогурт и сахар: как сделать домашнее мороженое по рецепту Антоновой

В жару этот десерт станет настоящим спасением!

Актриса Наталия Антонова в своем телеграме поделилась рецептом домашнего мороженого на ягодах и йогурте. Сделать его очень просто, фруктовое содержимое можно варьировать на свой вкус!

Ингредиенты:

ягоды (черника или клубника) – ½ килограмма;

густой натуральный йогурт – 500 мл;

сахар – 100 г;

мята для украшения.

Заморозить ягоды, переложить в блендер, не размораживая, добавить сахар и йогурт. Сахар можно заменить медом. Взбить до однородного состояния.

«Маленький совет! Все делать надо быстро, чтобы ягоды не растаяли, особенно когда за окном жара», — прокомментировала Антонова.

Выложить массу в контейнер и убрать в морозильную камеру, оставить на сутки. Примерно за 30 минут до подачи на стол контейнер переместить в холодильник, чтобы мороженое стало мягче.

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