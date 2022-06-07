Отлично для худеющих! Как Рудова готовит кабачковые фитнес-оладушки без лишних калорий

Актриса Наталья Рудова похвасталась в своем телеграме, что отлично готовит оладушки из кабачков. Особенно хороши они завтрак. При этом звезда не допускает в них лишних калорий.

По просьбе фолловеров Рудова в итоге рассекретила авторский рецепт этого вегетарианского блюда.

Один средний кабачок натереть на терке, вбить яйцо, положить столовую ложку с горкой муки из зеленой гречки. Поперчить и посолить по вкусу, добавить щепотку сухого чеснока, перемешать.

На сковороде нагреть на среднем огне буквально одну чайную ложку оливкового масла, чтобы состав не пригорал.

Жарить 3-4 минуты с каждой стороны, выкладывая массу ложкой на сковороду.

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