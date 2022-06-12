Белькович из пяти продуктов приготовил вкусные кабачки

На четыре порции у главного шеф-повара СТС ушло 347 рублей.

Ингредиенты:

Кабачки 4 шт. (100 р.)

Булгур 200 г (50 р.)

Помидоры 1,5 шт. (31 р.)

Чеснок 3 зубчика (2 р.)

Брынза 200 г (164 р.)

Растительное масло (подсолнечное) 70 мл

Соль

Перец

Зелень для подачи

Итого: 4 порций = 347 р., 1 порция (по 2 фаршированных кабачка) = 87 р.

Приготовление:

Каждый кабачок разрезать на две части вместе с плодоножкой и удалить небольшое количество мякоти «канавки» с помощью ложки. Так, чтобы поместилась начинка, но и стенки не порвались.

«Лодочки из кабачков» выложить на противень, каждую посолить щепоткой, поперчить и в каждую налить по 5 мл растительного масла, смазать внутри кисточкой.

Отправить противень с кабачками в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут, запечь до полуготовности.

Кабачковую мякоть измельчить ножом.

В кастрюлю пересыпать булгур, влить 20 мл растительного масла и немного обжарить на среднем огне. Затем добавить воды в соотношении 1 к 2 (400 мл воды), посолить парой щепоток, накрыть крышкой и варить на медленном огне около 15 минут, пока не испарится вода и крупа не набухнет.

На разогретую сковороду налить 10 мл растительного масла и обжарить кабачковую мякоть, пока не уйдет лишняя влага и не уменьшится в объёме.

Помидоры нарезать мелким кубиком, переложить к помидорам булгур и кабачковую мякоть. Добавить к начинке 3 зубчика измельчённого чеснока и маленькие кусочки брынзы 150 г (покрошить руками в начинку), аккуратно перемешать все ингредиенты.

«Лодочки из кабачков» фаршировать начинкой и посыпать каждую кусочками брынзы (50 г).

Отправить кабачки в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут (в зависимости от духовки).

Сервировка

Переложить по 2 «фаршированные лодочки» на порционную тарелку и подавать с любой сезонной зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.