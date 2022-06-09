Фирменное мясо с хрустящей картошкой в казане от Бельковича

На одну порцию у главного шеф-повара СТС ушло 103 рубля.

Ингредиенты:

Свиная грудинка с салом 2,5 кг (887 р.)

Картофель молодой 1,5 кг (82 р.)

Лук 4 шт. (17 р.)

Чеснок 10 зубчиков (7 р.)

Шампиньоны 450 г (135 р.)

Паприка молотая 1,5 ст. ложки (20 р.)

Зеленый лук пучок 20 г (13 р.)

Петрушка кудрявая мал. пучок 10 г (23 р.)

Петрушка обычная мал. пучок 10 г (8 р.)

Растительное масло (подсолнечное) 350 мл (50 р.)

Соль

Перец

Вам понадобится казан объемом 12 л

Итого: 12 порций = 1242 р., 1 большая порция = 103 р.

Приготовление:

На мангал кладем два шампура и ставим на огонь казан, зафиксировав шампурами.

Совет от шефа: «Чтобы готовить в казане, нужен сильный огонь, а не угли».

У грудинки отрезать ребрышки (они пригодятся) и кожу, оставляя только мясо и жирок. Мясо нарезать на полоски небольшой длины (около 10 см).

Кусочки мяса поперчить и посолить хорошенько, добавить 1,5 ст. ложки паприки и перемешать.

В казан налить 200 мл растительного масла и отправить обжариваться мясо до яркого золотистого цвета.

Совет от шефа: «Если мяса много, то лучше обжарить частями».

Отправить шампиньоны в казан в масло после мяса, в конце посолить большой щепоткой и обжарить до готовности. Переложить к мясу.

Картофель очистить и отправить в казан, долить еще 150 мл растительного масла и обжаривать до золотистой корочки в течение 10 — 12 минут, периодически перемешивая шумовкой.

Совет от шефа: «Картофель лучше обжаривать мелкого или среднего размера, а крупный картофель нарезать на несколько частей».

Лук очистить и нарезать крупными кольцами, отправить в масло после картофеля и обжарить.

Чеснок очистить и мелко нарезать.

Объединить в казане все ингредиенты, к луку переложить картофель, шампиньоны и мясо, перемешать и немного обжарить. Добавить мелко нарубленный чеснок и колечки зеленого лука, все перемешать и снять с огня.

Сервировка:

Переложить мясо с хрустящей картошкой и шампиньонами на большое блюдо и украсить свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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