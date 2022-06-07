На айране – это топ! Как готовит окрошку Светлана Антонова, от которой просто слюнки текут

Актриса Светлана Антонова поделилась со своими подписчиками в телеграме рецептом окрошки, которую обожает ее семья. От этого холодного летнего супчика на айране просто слюнки текут!

Звезда не стала называть точные ингредиенты, заметив, что их соотношение каждая хозяйка выбирает сама. Также Светлана Антонова заметила, что не любит редиску и не кладет овощ в суп, но шинкует ее для мужа, который не представляет блюдо без данного корнеплода.

Отварить картошку и яйца, остудить. Нарезать на кубики их, а также колбасу вареную, свежий огурец, редиску (если любите). Нашинковать свежий укроп, петрушку, кинзу, зеленый лук (как можно больше), добавить по вкусу дижонской горчицы, положить ложку хрена сливочного, посолить и поперчить, залить айраном турецким.

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