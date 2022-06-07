Ленивые пирожки из лаваша с тягучей начинкой: как Белькович делает сыродильи за пять минут

Это блюдо оценят те, кто не любит долго стоять у плиты, но при этом обожает вкусно покушать.

Саша Белькович в своем телеграм-канале рассказал, как приготовить обалденную закуску из лаваша за каких-то пять минут. Все что нужно – положить внутрь лепешки начинку с сыром, завернуть и поджарить на сковороде. Сыр внутри аппетитно расплавится и вкусно соединит томат с мясом.

Ингредиенты на 2 порции: круглый лаваш — 2 шт., грудинка (или бекон) — 70 г, помидор — 1 шт., сыр — 150 г, фасоль консервированная — 2 ст. л., кинза — по вкусу, сметана или йогурт классический для подачи.

На разогретую сковороду положить лаваш, на половину лепешки выложить грудинку, томаты, сыр, фасоль, кинзу, сыр.

Накрыть начинку второй половиной лаваша и перевернуть. Прогреть на медленном огне, чтобы лаваш подрумянился, а начинка прогрелась, сыр расплавился.

Нарезать треугольниками, подать со сметаной или йогуртом.

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