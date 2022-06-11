Простое меню для ленивого летнего воскресенья

Запеканка с курицей и пастой

В США это сытное блюдо называют на итальянский манер: тетраццини. Так его назвали в честь оперной певицы начала XX века Луизы Тетраццини.

НАДО (на 8 порций): 85 г сливочного масла · 500 г шампиньонов · 1/2 стакана муки · 3 стакана молока · 400 мл куриного бульона · 3/4 стакана сухого белого вина · 700 г пармезана · веточка тимьяна · 450 г спагетти (сломать пополам) · 600 г куриного филе · 300 г замороженного зеленого горошка · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Варим спагетти на 2 минуты меньше, чем требуется до состояния альденте по инструкции. В большом сотейнике растапливаем 30 г масла, добавляем нарезанные грибы, солим, перчим. Жарим около 8 минут до мягкости, вынимаем грибы. В том же сотейнике растапливаем остаток масла, всыпаем муку, жарим 1 минуту, помешивая. Вливаем молоко, бульон, вино, продолжая помешивать. Доводим до кипения, убавляем огонь и всыпаем 2/3 тертого сыра, кладем тимьян, солим, перчим. Смешиваем спагетти, соус, грибы, горошек и нарезанное кусочками филе, перемешиваем. Распределяем массу по двум смазанным маслом противням и посыпаем тертым пармезаном. Выпекаем 30 минут при 200 °С. Даем остыть 10 минут и подаем.

Закусочный пирог со шпинатом и щавелем

НАДО (на 4 порции): 200 мл кефира · 3 яйца · 180 г муки · 3/4 ч. ложки соды · 100 г твердого сыра · 50 г свежего шпината · 50 г свежего щавеля · по небольшому пучку зеленого лука и укропа · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Зелень моем, сушим, мелко нарезаем. В миске соединяем кефир, яйца, соль и перец, взбиваем вилкой. В другую миску просеиваем муку и смешиваем с содой. Смешиваем содержимое двух мисок, замешиваем жидкое тесто — как на оладьи. Добавляем зелень, солим-перчим, перемешиваем. Сыр натираем на мелкой терке. Подходящую форму застилаем пергаментом, выливаем смесь, посыпаем сыром. Выпекаем 30 минут при 180 °С. Даем немного остыть и подаем.

Банановое мороженое с какао

НАДО (на 2 порции): 2 очень спелых банана · 50 мл молока · 1 ст. ложка какао-порошка.

ГОТОВИМ:

Бананы чистим, нарезаем кружочками, выкладываем на поддон и отправляем в морозильник на 4 часа или на ночь. Замороженные бананы выкладываем в чашу блендера, добавляем какао и молоко. Пробиваем до однородности и подаем.

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