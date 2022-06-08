Как приготовить французское печенье с кусочками миндаля

Что у нас есть к чаю? Распространенный вопрос во многих семьях. Свой ответ на него приготовила фуд-блогер Лилия Козорез.

Она предлагает приготовить вкусный и несложный десерт из обычных продуктов. Интересный акцент — лепестки миндаля. Приятного аппетита!

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