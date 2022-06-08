Как приготовить настоящие котлеты по ГОСТу

Ингредиенты:
- Говядина тазобедренная часть (нога) 500 г (365 р.)
- Свинина грудинка 170 г (60 р.)
- Лук репчатый 1 шт. 60 г (3 р.)
- Хлеб белый 170 г (13 р.)
- Вода 180 мл
- Яйца 2 шт. (22 р.)
- Сухари панировочные 70 г (21 р.)
- Масло растительное 50 мл (7 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 6 порций (12 котлет) = 491 р., 1 порция (по 2 котлеты) = 82 р.
Приготовление:
Свинину и говядину нарезаем небольшими кусочками.
Совет от шефа: «Соотношения мяса в котлетах – 75% говядины и 25% свинины».
Лук чистим и режем средними дольками.
Белый хлеб рвем на средние и мелкие кусочки и заливаем 180 мл воды.
Пропускаем кусочки мяса, размягченный хлеб и лук через мясорубку. Добавляем 2 яйца, солим и перчим по вкусу и перемешиваем рукой до однородности.
Большую сковороду ставим на нагрев и наливаем 30 мл растительного масла. Формируем руками котлету, слегка спрессовать, обвалять в панировочных сухарях с двух сторон и отправляем обжариваться на сковороду до золотистой корочки. Таким образом, обжариваем котлеты из всего количества фарша, добавив еще 20 мл растительного масла для жарки.
Совет от шефа: «Настоящая котлета по ГОСТу должна весить 80 г».
Перекладываем котлеты в форму для выпекания и отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
Приятного аппетита!
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