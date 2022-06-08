Как приготовить настоящие котлеты по ГОСТу

На 12 котлет у главного шеф-повара СТС ушло 491 рубль.

Ингредиенты:

Говядина тазобедренная часть (нога) 500 г (365 р.)

Свинина грудинка 170 г (60 р.)

Лук репчатый 1 шт. 60 г (3 р.)

Хлеб белый 170 г (13 р.)

Вода 180 мл

Яйца 2 шт. (22 р.)

Сухари панировочные 70 г (21 р.)

Масло растительное 50 мл (7 р.)

Соль

Перец

Итого: 6 порций (12 котлет) = 491 р., 1 порция (по 2 котлеты) = 82 р.

Приготовление:

Свинину и говядину нарезаем небольшими кусочками.

Совет от шефа: «Соотношения мяса в котлетах – 75% говядины и 25% свинины».

Лук чистим и режем средними дольками.

Белый хлеб рвем на средние и мелкие кусочки и заливаем 180 мл воды.

Пропускаем кусочки мяса, размягченный хлеб и лук через мясорубку. Добавляем 2 яйца, солим и перчим по вкусу и перемешиваем рукой до однородности.

Большую сковороду ставим на нагрев и наливаем 30 мл растительного масла. Формируем руками котлету, слегка спрессовать, обвалять в панировочных сухарях с двух сторон и отправляем обжариваться на сковороду до золотистой корочки. Таким образом, обжариваем котлеты из всего количества фарша, добавив еще 20 мл растительного масла для жарки.

Совет от шефа: «Настоящая котлета по ГОСТу должна весить 80 г».

Перекладываем котлеты в форму для выпекания и отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

Приятного аппетита!

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