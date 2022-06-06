«Вкус детства!»: Ивлев раскрыл рецепт своей любимой творожной запеканки с нежным вкусом

Константин Ивлев заверил, что аромат будет стоять по всему дому.

Константин Ивлев на своем авторском YouTube-шоу поделился любимым рецептом творожной запеканки. «Божественная!» — заверил телеповар.

«Сегодня у меня для вас интригующее предложение – вспомнить вкус детства! Этот выпуск Ivlev Chef Channel я решил посвятить своей фирменной творожной запеканке с цукатами и пюре из манго, которую обожал еще мальчишкой», — прокомментировал шеф.

Ингредиенты:

творог 9% – 600 г

сливочное масло – 50 г

манная крупа – 4 ст. л.

яйцо – 3 шт.

цукаты – 80 г

сахар – 100 г

пюре из манго – 120 г

сметана 20% – 40 г

соль – по вкусу

Разбить яйца, отделить белки от желтков в разную посуду. Желтки взбить с сахаром до полного растворения кристаллов. Можно добавить небольшую ложку пюре манго.

Творог посолить, положить одну столовую ложку сметаны, взбить венчиком или блендером для получения воздушной текстуры.

Переложить взбитый с сахаром желток в творог, хорошо размешать. Переложить этот состав в миску и засыпать манку. Добавить оставшееся пюре из манго, цукаты.

Взбить белки. Смазать кулинарную форму сливочным маслом. Лишнее положить в сотейник, чтобы потом его растопить. Посыпать форму манкой или панировочными сухарями.

Взбитый белок вылить в основную смесь, перемешать, положить в форму. Оставить зазор в 1-2 сантиметра сверху, учитывая, что запеканка в духовке поднимется.

Постучать формой об стол, чтобы утрамбовать состав. После этого, если есть, взять подставку под яйцо. Слегка обмазать растительным маслом, поставить в центр творожного состава.

Растопить остатки сливочного масла, соединить с небольшим количеством сметаны. Смазать этим творожный состав.

Поставить запекаться на 180 градусах в духовку, в форму под яйцо добавить немного воды. Готовить 20 минут.

Достать запеканку из духовки, смазать сверху растопленным сливочным маслом. Оставить отдыхать на 15 минут.

Аккуратно достать форму для яйца из середины, запеканку достать или оставить в форме. Получившуюся выемку заполнить фруктовым пюре. Есть запеканку, ложкой окуная в пюре.

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