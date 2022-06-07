Блюдо за 15 минут: как приготовить курицу терияки
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Блюдо за 15 минут: как приготовить курицу терияки

Рецептом блюда на скорую руку поделилась фуд-блогер Татьяна Калягина.

Блюдо за 15 минут: как приготовить курицу терияки
Курица терияки. Фото: Teleprogramma.pro

Азиатская кухня любима многими. И сейчас, когда путешествовать довольно сложно, можно приготовить дома блюда азиатской кухни и как будто отправиться в другую страну.

Фуд-блогер Татьяна Калягина предложила приготовить курицу терияки в кисло-сладком соусе. Приятный бонус — блюдо готовится всего за 15 минут!

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