Вкус тонкий и нежный: как сварить вкуснейший супчик с шампиньонами и сырком по рецепту Антоновой

Мясо в это блюдо класть не нужно.

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем телеграме рецептом вкуснейшего супчика из шампиньонов и плавленого сырка.

«Вкус получается сбалансированным и тонким», — прокомментировала артистка в своем телеграме.

Ингредиенты: шампиньоны — 400 г, луковица — 1 шт., картошка — 3 шт., подсолнечное масло — по вкусу, плавленый сыр — 300 г, вода — 2,5 л, зелень — 1 пучок, соль и перец — по вкусу.

Поставить кастрюлю с водой на огонь. Лук нашинковать мелким кубиком, грибы нарезать небольшими кусочками. В сковороде на масле обжарить лук, затем добавить грибы, жарить до полного испарения жидкости.

Картошку нарезать небольшим кубиком. Бросить в кипящую воду, плавленый сыр измельчить на крупной терке, отправить тоже в воду, затем грибы с луком.

Нашинковать петрушку и укроп. За минуту до готовности отправить в кастрюлю рубленую зелень, посолить, поперчить. Суп можно подавать.

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