Остыли и лопаем! Готовим быстрые маринованные шампиньоны с ароматом зелени по Емельяненко

Василий Емельяненко поделился рецептом, от которого сам в восторге.

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать вкуснейшую закуску из шампиньонов.

«Это объедение! В это блюдо вы влюбитесь с первого кусочка. Сочетание ароматных трав и быстрая термообработка грибов придают блюду незабываемый вкус. Обязательно приготовьте по нашему рецепту такие грибочки и, возможно, вы насладитесь самой вкусной закуской, которую когда-либо пробовали», — прокомментировал Емельяненко.

Ингредиенты:

Шампиньоны (небольшие)- 15-20 штуки

Лук — 1 головка

Чеснок — 2 зубчика

Базилик красный — 7-10 листиков

Укроп — небольшой пучок

Кинза (можно заменить петрушкой) — небольшой пучок

Горчица зернистая — 2 чайные ложки

Сахар — 2 чайные ложки

Уксус — 9% — 3 чайные ложки

Соевый соус — 3 чайные ложки

Соль — по вкусу

Соус «Перо совы «Сельдерей» — 3 чайные ложки

Растительное масло

Тонкой соломкой нарезать лук, мелко нашинковать чеснок, листочки базилика, укроп и кинзу. Добавить зернистую горчицу, сахар, уксус. Чуть соевого соуса, щепотку соли, соус «Перо совы «Сельдерей», размешать.

Добавить несколько столовых ложек растительного масла, снова перемешать. Маринад для грибов готов!

В разогретую сковороду налить небольшое количество растительного масла и на сильном огне обжарить пару минут разрезанные на две части шампиньоны. Затем положить их в миску с маринадом, хорошенько перемешать, переложить все в банку.

Убрать в холодильник до полного остывания. Как остынет, можно сразу есть!

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