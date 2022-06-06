Остыли и лопаем! Готовим быстрые маринованные шампиньоны с ароматом зелени по Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать вкуснейшую закуску из шампиньонов.
«Это объедение! В это блюдо вы влюбитесь с первого кусочка. Сочетание ароматных трав и быстрая термообработка грибов придают блюду незабываемый вкус. Обязательно приготовьте по нашему рецепту такие грибочки и, возможно, вы насладитесь самой вкусной закуской, которую когда-либо пробовали», — прокомментировал Емельяненко.
Ингредиенты:
Шампиньоны (небольшие)- 15-20 штуки
Лук — 1 головка
Чеснок — 2 зубчика
Базилик красный — 7-10 листиков
Укроп — небольшой пучок
Кинза (можно заменить петрушкой) — небольшой пучок
Горчица зернистая — 2 чайные ложки
Сахар — 2 чайные ложки
Уксус — 9% — 3 чайные ложки
Соевый соус — 3 чайные ложки
Соль — по вкусу
Соус «Перо совы «Сельдерей» — 3 чайные ложки
Растительное масло
Тонкой соломкой нарезать лук, мелко нашинковать чеснок, листочки базилика, укроп и кинзу. Добавить зернистую горчицу, сахар, уксус. Чуть соевого соуса, щепотку соли, соус «Перо совы «Сельдерей», размешать.
Добавить несколько столовых ложек растительного масла, снова перемешать. Маринад для грибов готов!
В разогретую сковороду налить небольшое количество растительного масла и на сильном огне обжарить пару минут разрезанные на две части шампиньоны. Затем положить их в миску с маринадом, хорошенько перемешать, переложить все в банку.
Убрать в холодильник до полного остывания. Как остынет, можно сразу есть!
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