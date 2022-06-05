С приятной кислинкой: как готовит тающие во рту блины на простокваше Наталия Антонова

Важно добавлять муку не сразу, а постепенно.

Актриса Наталия Антонова поделилась со своими поклонниками в Telegram рецептом блинов на простокваше. Звезда любит готовить для своих, поэтому каждый ее рецепт испытан лично. Такие блины получаются нежными, просто тают во рту.

«Это уже иной вкус. Простокваша придает свою тональность – кислинку. Надо запасти муку, чтобы хватило с избытком. Вдруг домашним понравятся блины – сразу и приготовите еще», — прокомментировала Антонова.

Ингредиенты: 3,5 стакана муки, 6 стаканов простокваши или кефира, 6 яиц, ½ стакана сахара, 4 столовые ложки растительного масла, соль – щепотка.

Растереть яйца с половиной стакана сахара. Влить простоквашу, постепенно ввести муку, вымешивая состав. Посолить, влить масло. Хорошо размешать. Тесто должно стать тягучим и гладким, без комочков.

Сковороду смазать маслом, раскалить, выпекать с двух сторон, как обычные блины.

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