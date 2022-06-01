«Помидорка, одно яйцо, перец и кинза»: Ольга Орлова поделилась рецептом «супершакшуки»

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова поделилась с подписчиками рецептом своего идеального завтрака.

В микроблоге она показала, как готовит блюдо под названием «супершакшука».

«Помидорка, одно яйцо, немного соли, побольше перца и кинза», — перечислила Ольга Орлова ингредиенты.

Сначала Ольга Орлова обжарила на скороводке помидор, затем добавила яйцо, ну а после уже соль и траву. В последнюю очередь — острый перчик, который она назвала самым главным ингредиентом.

Ольга Орлова продефилировала из кухни в комнату, где на подоконнике растут желтые перчики.

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