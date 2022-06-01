Простецкое, бюджетное, обалденное! Как из сосиски и риса сделать вкуснятину, рассказал Емельяненко

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» его создатель шеф Василий Емельяненко научил готовить вкусное блюдо из очень простых ингредиентов.
«В своем рецепте я вам расскажу, как приготовить простецкое и бюджетное блюдо, которое быстро и вкусно накормит всю семью. В меню — сосиска с рисом и парочка лайфхаков, как сделать блюдо еще вкуснее», — презентовал вкуснятину известный повар.
Ингредиенты:
Рис круглозерный отваренный – 300-400 граммов
Сосиска – 1 штука
Зеленый горошек (замороженный) – 100 граммов
Лук – половина головки
Морковь – 1 штука
Яйца (желтки) – 3 штуки
Чеснок – 3 зубчика
Растительное масло
Соль — по вкусу
Имбирь
Зеленый лук – 1 перо
Морковь, лук и сосиску нарезать средними кубиками. Лук с морковью обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Разбить яйца и отделить желтки от белков. Желтки отправить в миску с отваренным рисом, по вкусу посолить, перемешать.
Максимально мелкими кубиками нарезать несколько тонких колечек имбиря и чеснок. Чеснок и имбирь слегка обжарить на растительном масле, добавить обжаренные морковь с луком, перемешать и отправить в сковороду сосиску и зеленый горошек (горошек предварительно залить горячей водой, чтобы он растаял).
В сковороду также положить рис, уменьшить огонь, перемешать. Через четыре минуты снять сковороду с огня, добавить мелко нарезанный зеленый лук.
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