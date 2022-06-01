Простецкое, бюджетное, обалденное! Как из сосиски и риса сделать вкуснятину, рассказал Емельяненко

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» его создатель шеф Василий Емельяненко научил готовить вкусное блюдо из очень простых ингредиентов.

«В своем рецепте я вам расскажу, как приготовить простецкое и бюджетное блюдо, которое быстро и вкусно накормит всю семью. В меню — сосиска с рисом и парочка лайфхаков, как сделать блюдо еще вкуснее», — презентовал вкуснятину известный повар.

Ингредиенты: Рис круглозерный отваренный – 300-400 граммов Сосиска – 1 штука Зеленый горошек (замороженный) – 100 граммов Лук – половина головки Морковь – 1 штука Яйца (желтки) – 3 штуки Чеснок – 3 зубчика Растительное масло Соль — по вкусу Имбирь Зеленый лук – 1 перо

Морковь, лук и сосиску нарезать средними кубиками. Лук с морковью обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Разбить яйца и отделить желтки от белков. Желтки отправить в миску с отваренным рисом, по вкусу посолить, перемешать.

Максимально мелкими кубиками нарезать несколько тонких колечек имбиря и чеснок. Чеснок и имбирь слегка обжарить на растительном масле, добавить обжаренные морковь с луком, перемешать и отправить в сковороду сосиску и зеленый горошек (горошек предварительно залить горячей водой, чтобы он растаял).

В сковороду также положить рис, уменьшить огонь, перемешать. Через четыре минуты снять сковороду с огня, добавить мелко нарезанный зеленый лук.

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