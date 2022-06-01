«Идеальный рецепт шарлотки»: Антонова заметила, что с 4 яблоками и 150 граммами муки она тает во рту

Актриса Наталия Антонова частенько делится со своими подписчиками в соцсетях рецептами, которые она проверила на собственной кухне. «Вы просили идеальный рецепт шарлотки», — написала в своем телеграме артистка и выполнила просьбу фолловеров.

Антонова подчеркнула, что крайне важно сохранить пропорции, которые она указала, тогда пирог получится тающим во рту и нежным, а если чуть переборщить с той же мукой, то тесто выйдет резиновым.

Ингредиенты: 4 больших яблока, 3 больших яйца, 210 г сахара, 150 г муки, 5 г разрыхлителя (либо сода на кончике ножа, погашенная лимонным соком).

Яйца взбить с сахаром, добавить просеянную муку с разрыхлителем.

Яблоки порезать на дольки, удалить кожуру, положить в тесто, перемешать, вылить в форму (22 см). Выпекать при 180 градусах 45 минут.

Остудить, посыпать при желании сахарной пудрой.

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