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Превосходные, но не самые очевидные для нас блюда итальянской кухни

Представляем интересные рецепты.

Превосходные, но не самые очевидные для нас блюда итальянской кухни
Фото: Shutterstock

Суп с фасолью риболлита

Фото: Shutterstock.

НАДО (на 4 порции): 150 г белой фасоли · 2 картофелины · 250 г пекинской капусты · 4 стебля сельдерея · 1 морковка · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 1 веточка розмарина · 2 л мясного бульона · 100 г твердого сыра · 8 ломтиков белого хлеба · небольшой пучок зеленого лука · масло для жарки · 50 мл оливкового масла extra virgin.

ГОТОВИМ:

1. Фасоль промываем и замачиваем на ночь. Затем промываем и варим до готовности (для экономии времени можно взять консервированную).

2. Лук, морковь и сельдерей шинкуем мелкими кубиками, чеснок пропускаем через пресс. В кастрюле разогреваем масло, жарим лук до полупрозрачности, добавляем

морковь, сельдерей, чеснок и розмарин, готовим 5 минут.

3. Заливаем бульон, добавляем нарезанный кубиками картофель, фасоль, доводим до кипения, варим 10 минут. Добавляем капусту и варим еще 10 минут на медленном огне.

4. Ломтики хлеба смазываем маслом, подсушиваем в духовке, посыпаем тертым сыром и запекаем еще 2 минуты.

5. Подаем (желательно в керамической посуде), посыпав зеленым луком и вложив ломтик хлеба в миску.

Сладкие пирожки кассателле

Фото: Shutterstock.

НАДО (на 24 шт.): Тесто: 2,5 стакана муки · 1 яйцо + 1 желток · 1/2 стакана размягченного сливочного масла · 1/2 стакана десертного вина. Начинка с сыром: 700 г рикотты · 1/2 стакана сахара · 85 г шоколадной крошки · 1 ч. ложка цедры апельсина. Начинка с нутом: 450 г нута ·

85 г шоколадной крошки · 1/2 стакана грецких орехов · 1/4 стакана меда · 1/2 ч. ложки корицы ·

масло для жарки · сахарная пудра для декора.

ГОТОВИМ:

1. Делаем тесто. Растираем муку, сливочное масло, яйцо и желток в крошку. Добавляем вино и замешиваем несухое тесто. Убираем в холодильник на 1 час.

2. Начинка с сыром: смешиваем все ингредиенты вилкой.

3. Начинка с нутом: заранее отваренный (или консервированный) нут смешиваем с растопленным шоколадом и остальными ингредиентами, пробиваем блендером до однородной массы.

4. Присыпаем стол мукой, раскатываем тесто толщиной 3 мм, вырезаем формой для печенья или банкой кружочки около 10 см.

5. Кладем на кругляш теста ложкой начинку, складываем пополам, запечатываем края.

6. Масло для фритюра (достаточно слоя в 5 см) разогреваем до 180 °С и жарим кассателле по 2 минуты с каждой стороны до золотистости.

7. Выкладываем на салфетку, даем остыть. Перекладываем в блюдо для подачи, посыпаем пудрой.

Мясной рулет полпеттоне

Фото: Shutterstock.

Хорош и в горячем, и в холодном виде. Отличная основа для сытных бутербродов.

НАДО (на 5 — 6 порций): 450 г говяжьего фарша · 150 ветчины или вареной колбасы · 150 г полутвердого сыра · 100 г белой булки · 1 яйцо, 80 г бекона · 50 г пармезана · соль · перец · 5 г кардамона.

ГОТОВИМ:

1. Булку размачиваем в воде, отжимаем, добавляем к фаршу. Также добавляем яйцо, соль, специи и тертый пармезан. Хорошо вымешиваем.

2. Выкладываем фарш на лист пергамента, расплющиваем его руками до толщины в 1,5 см.

3. Сверху кладем нарезанную ветчину или колбасу, посыпаем тертым сыром, выкладываем ломтики бекона.

4. Приподнимая край пергамента, сворачиваем рулет. Оборачиваем его ломтиками бекона.

5. Выпекаем 50 минут при 200 °С.

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