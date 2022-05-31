Легкая закуска к лету! Емельяненко кладет на половинку огурчика творожный сыр, томат, зелень

Приправы и лимончик тоже будут не лишними.

Василий Емельяненко на своем канале YouTube «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом легкой летней закуски. Ее сделать очень просто.

«Яркая оригинальная закуска из свежих огурцов с пикантной сырной начинкой украсит и дополнит любой стол. Приготовление не займет у вас много времени, ну а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 штуки

Творожный сыр (крем-чиз) – 200 граммов

Приправа острая «Перо совы» – по вкусу

Кинза (можно заменить петрушкой) – несколько веточек

Укроп – несколько веточек

Оливковое масло

Лимон – маленький кусочек

Помидоры – 2 штуки

Ядра грецкого ореха – несколько штук

Зеленый лук

В сыр положить приправу, мелко нарезанные кинзу и укроп. Добавить немного оливкового масла, выдавить из маленького кусочка лимона сок, перемешать.

Огурцы частично очистить овощечисткой от кожицы, срезать кончики и разрезать вдоль на две равные части. Удалить семенную часть и выложить внутренней стороной вниз, чтобы стекла лишняя влага.

Далее обильно начиняем творожной массой. Томаты разрезать на четыре части, удалить кожицу и сердцевину (влажную часть), затем нарезать на мелкие кубики.

Измельчить в ступе ядра грецких орехов. Сверху на начинку выложить нарезанные томаты, посыпать измельченными грецкими орехами. Закуску украсить листиками петрушки и тонко нарезанным зеленым луком.

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