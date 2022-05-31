Легкая закуска к лету! Емельяненко кладет на половинку огурчика творожный сыр, томат, зелень

Василий Емельяненко на своем канале YouTube «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом легкой летней закуски. Ее сделать очень просто.
«Яркая оригинальная закуска из свежих огурцов с пикантной сырной начинкой украсит и дополнит любой стол. Приготовление не займет у вас много времени, ну а результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
Огурцы – 2 штуки
Творожный сыр (крем-чиз) – 200 граммов
Приправа острая «Перо совы» – по вкусу
Кинза (можно заменить петрушкой) – несколько веточек
Укроп – несколько веточек
Оливковое масло
Лимон – маленький кусочек
Помидоры – 2 штуки
Ядра грецкого ореха – несколько штук
Зеленый лук
В сыр положить приправу, мелко нарезанные кинзу и укроп. Добавить немного оливкового масла, выдавить из маленького кусочка лимона сок, перемешать.
Огурцы частично очистить овощечисткой от кожицы, срезать кончики и разрезать вдоль на две равные части. Удалить семенную часть и выложить внутренней стороной вниз, чтобы стекла лишняя влага.
Далее обильно начиняем творожной массой. Томаты разрезать на четыре части, удалить кожицу и сердцевину (влажную часть), затем нарезать на мелкие кубики.
Измельчить в ступе ядра грецких орехов. Сверху на начинку выложить нарезанные томаты, посыпать измельченными грецкими орехами. Закуску украсить листиками петрушки и тонко нарезанным зеленым луком.
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