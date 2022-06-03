Как приготовить вкуснейшую солянку по проверенному рецепту

Многие из нас, говоря о любимом супе, не задумываясь, назовут солянку. При этом считается, что приготовить солянку довольно сложно. Например, нужно приготовить три вида мяса.

Фуд-блогер Лилия Козорез сломала этот стереотип и поделилась проверенным рецептом солянки, воспользоваться которым совсем не сложно.

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