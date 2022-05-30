Без мяса, но нереально вкусно! Как правильно приготовить итальянскую пасту с томатом и сыром, рассказал Белькович

Это блюдо делается просто, но сопоставимо с ресторанным.

Саша Белькович рассказал в своем телеграме, как приготовить итальянскую пасту с томатом и сыром не хуже, чем в ресторане. Радует, что рецепт очень простой.

Ингредиенты на 2 порции: Спагетти — 180 граммов Оливковое масло — 25 миллилитров Чеснок — 3 зубчика Томаты — 2 штуки Сыр твердый — 20 граммов Соль и перец — по вкусу

Бросить вариться пасту в кипящую воду. Чеснок нарезать тоненькими слайсами, томаты порубить крупным кубиком.

На сковороду в горячее масло кинуть чеснок и слегка обжарить, затем бросить томаты и тушить пару минут.

В конце по необходимости добавить кипящую воду из-под пасты.

Бросить в соус спагетти аль денте (сваренные до полуготовности), перемешать, посолить и поперчить. Выложить на тарелки, посыпать тертым сыром.

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