Без мяса, но нереально вкусно! Как правильно приготовить итальянскую пасту с томатом и сыром, рассказал Белькович

Саша Белькович рассказал в своем телеграме, как приготовить итальянскую пасту с томатом и сыром не хуже, чем в ресторане. Радует, что рецепт очень простой.
Ингредиенты на 2 порции:
Спагетти — 180 граммов
Оливковое масло — 25 миллилитров
Чеснок — 3 зубчика
Томаты — 2 штуки
Сыр твердый — 20 граммов
Соль и перец — по вкусу
Бросить вариться пасту в кипящую воду. Чеснок нарезать тоненькими слайсами, томаты порубить крупным кубиком.
На сковороду в горячее масло кинуть чеснок и слегка обжарить, затем бросить томаты и тушить пару минут.
В конце по необходимости добавить кипящую воду из-под пасты.
Бросить в соус спагетти аль денте (сваренные до полуготовности), перемешать, посолить и поперчить. Выложить на тарелки, посыпать тертым сыром.
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