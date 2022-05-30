«Легкий, но очень вкусный!»: как приготовить аппетитный кекс с ягодами по Бельковичу

С кремом из творожного крема он станет еще вкуснее.

Телеповар Саша Белькович поделился в своем телеграме рецептом кекса с ягодами. «Легкий, но очень вкусный!» — заверил шеф.

Ингредиенты: Сливочное масло — 180 граммов Сахар — 180 граммов Яйцо — 3 штуки Пшеничная мука — 200 граммов Какао — 50 граммов Ягоды замороженные (смородина) — 100 граммов Ванильный сахар — 2 чайные ложки Разрыхлитель — 1 чайная ложка Соль — по вкусу Для крема: Творожный сыр — 180 граммов Сметана — 1 столовая ложка Сахарная пудра — 15 граммов

Масло комнатной температуры смешать с сахаром, перемешивать до растворения сахара. Как сахар растворится, а масло побелеет, добавить по одному яйца и взбить.

Добавить ванильный сахар, разрыхлитель, соль, какао и муку и замешивать до однородного состояния.

Положить ягоды, предварительно обмокав в муке. Дать тесту постоять 10 минут и уложить в форму, смазанную маслом.

Поставить в духовку на 160 градусов на 45-50 минут.

Сделать крем. Смешать творожный сыр, сметану и сахарную пудру.

Достать кекс, дать ему остыть и сверху покрыть кремом. Оставить минут на 20 и можно пробовать!

«Одним кусочком точно не обойтись!» — заверил Белькович.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.