«Легкий, но очень вкусный!»: как приготовить аппетитный кекс с ягодами по Бельковичу

Телеповар Саша Белькович поделился в своем телеграме рецептом кекса с ягодами. «Легкий, но очень вкусный!» — заверил шеф.
Ингредиенты:
Сливочное масло — 180 граммов
Сахар — 180 граммов
Яйцо — 3 штуки
Пшеничная мука — 200 граммов
Какао — 50 граммов
Ягоды замороженные (смородина) — 100 граммов
Ванильный сахар — 2 чайные ложки
Разрыхлитель — 1 чайная ложка
Соль — по вкусу
Для крема:
Творожный сыр — 180 граммов
Сметана — 1 столовая ложка
Сахарная пудра — 15 граммов
Масло комнатной температуры смешать с сахаром, перемешивать до растворения сахара. Как сахар растворится, а масло побелеет, добавить по одному яйца и взбить.
Добавить ванильный сахар, разрыхлитель, соль, какао и муку и замешивать до однородного состояния.
Положить ягоды, предварительно обмокав в муке. Дать тесту постоять 10 минут и уложить в форму, смазанную маслом.
Поставить в духовку на 160 градусов на 45-50 минут.
Сделать крем. Смешать творожный сыр, сметану и сахарную пудру.
Достать кекс, дать ему остыть и сверху покрыть кремом. Оставить минут на 20 и можно пробовать!
«Одним кусочком точно не обойтись!» — заверил Белькович.
Смотрите также
Еще больше в Telegram:
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.