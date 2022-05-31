Пора на дачу: как приготовить плов на костре

Ура! Лето! Наконец, можно поехать на дачу или на пикник и приготовить массу вкусняшек. Если шашлыки вам уже надоели — попробуйте приготовить плов на костре!

Teleprogramma.pro представляет очень интересный видеорецепт. Смотрите и запоминайте.

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