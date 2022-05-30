Вкус детства! Делаем картофельные драники, которые не темнеют по рецепту Бельковича

Саша Белькович на авторском YouTube-шоу Sasha Belkovich раскрыл рецепт вкусных драников, которые он обожает с самого детства. И которые не темнеют в процессе приготовления. Также шеф-повар поделился способом приготовления вкусного соуса к драникам.
Ингредиенты на 4 порции: картошка — 600 граммов, лук — 1 головка, яйцо — 1 штука, мука — 1 столовая ложка, масло растительное, сливки 22% — 150 граммов, чеснок — 3 зубчика, соль, перец — по вкусу.
Натираем картошку и сразу же туда также натираем лук. За счет его сока картофель не темнеет и драники получаются светлыми, с румяной красивой корочкой.
Солим, размешиваем и оставляем на 5-7 минут. Сливаем сок, отжимаем в миску через сито. Вбиваем яйцо, солим и перчим по вкусу, размешиваем.
Крахмал, который осел на дне миски, собираем и отправляем в картошку, перемешиваем. Добавляем столовую ложку муки и тщательно перемешиваем.
Обжариваем драники с двух сторон на сильном огне в масле, затем уменьшаем огонь и даем им доготовиться на маленьком нагреве.
Для соуса нарезаем грудинку средним кубиком и отправляем на горячую сковородку без масла. Бросаем нарезанный чеснок туда же.
Через пару минут добавляем туда сливки и оставляем выпариваться, чтобы соус стал гуще. Солим, перчим, приправляем паприкой. Как только соус начнет загустевать, сразу снимаем с нагрева.
Выкладываем на тарелку, сверху поливаем соусом.
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