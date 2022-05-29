Хрустящие снаружи, сочные внутри: как приготовить те самые пожарские котлеты, рассказал Белькович

До сих пор в ресторанах России это блюдо пользуется большим спросом.

Вкусные пожарские котлетки из рубленого мяса курицы готовят в отечественных ресторанах еще с XIX века. Они отличаются приятной сочностью внутри и хрустящей корочкой снаружи, а аромат сливочного масла добавляет блюду шарма.

Как приготовить легендарные пожарские котлетки правильно, рассказал известный телеповар Саша Белькович на своем YouTube-канале Sasha Belkovich.

Ингредиенты на 7 порций: Масло сливочное (добавить в фарш) — 30 граммов Молоко — 120 граммов Батон нарезной — 140 граммов Тостовый хлеб — 7 кусочков Лук репчатый – 1 головка Фарш куриный готовый — 500 граммов Масло сливочное (для запекания) — 50 граммов Соль, перец — по вкусу

Нарезать лук, бросить в блендер, залить молоком и пробить. С хлеба срезать корочку и добавить в блендер к молоку и луку. Пробить массу до консистенции пюре.

Затем эту массу добавить в фарш, положить соль, перец, натереть в фарш замороженное сливочное масло.

Вымесить фарш и сформировать котлеты.

Тостовый хлеб, заранее замороженный, нарезать на кубики и аккуратно панировать котлеты, уложить на противень и сверху положить кусочек сливочного масла. Поставить в печь на 180 градусов на 20-25 минут.

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