Со сметанкой и укропчиком – пальчики оближешь! Готовим на скорую руку котлетки из куриной печени по Емельяненко

Тот случай, когда цена радует, а вкус впечатляет.

Телеповар Василий Емельянко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом быстрых котлеток из куриной печенки. Кулинар утверждает, что блюдо очень вкусное!

Ингредиенты: лук — ½ головки, куриная печень – ½ кг, яйцо — 1 шт., чеснок – ½ шт., кукурузная мука — 1 ст. л., пшеничная мука — 1 ст. л., специи — 1½ ч. л., растительное масло, сливочное масло — 2 кусочка, сметана — 3 ст. л., укроп — 30 г.

Нашинковать мелко лук, меленько нарубить печенку, насыпать копченую паприку, хмели-сунели, сухой куриный бульон. Раздавить чеснок и нарубить, добавить в состав.

Вбить яйцо, поперчить, посолить по вкусу (немного, поскольку добавили соленый бульон).

Положить оба вида муки. Жарить на смеси масел, выкладывая массу как оладушки.

Смешать сметану с укропчиком, можно добавить зерновую горчицу, подавать к котлеткам.

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