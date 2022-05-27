Ивлев показал, как сделать вкусным «пластиковый» помидор

Показывая Ляйсан Утяшевой свою ежедневные рецепты у шоу «Дерзкая готовка», известный шеф-повар Константин Ивлев наткнулся на невкусный помидор, который ведущая уже порезала для его блюда.
«Вот этот томат называется «бестолковым». То есть, он невкусный, он без вкуса. Он стоит 180-220 рублей за килограмм, — прокомментировал кулинар. — А мы-то с тобой домой покупает по 400… Бакинский, классный. Который солью вот так приправил, съел, и ты понимаешь, что это помидор! А этот ты еще и понимаешь, что это пластик».
Однако Ивлев отметил, что даже из «пластика» можно сделать суперпомидор. Он посыпал порезанный кубиками овощ щепоткой соли и щепоткой сахара, а затем слегка перемешал.
«И пусть этот помидор сейчас здесь полежит пару минут, и ты увидишь, какое количество сока отсюда сейчас начнет выходить. И вкус будет совершенно другой», — резюмировал Константин.
Далее знаменитый шеф добавил улучшенный помидор в свое блюдо, уже не рассуждая о том, дорогой этот продукт или дешевый.
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