Летний холодник – аналог окрошки: Лазерсон считает, что для его освежающего блюда наступило самое время!

Этот супчик также порадует тех, кто следит за фигурой.

Известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон решил порадовать своих подписчиков в Telegram-канале «Зона Лазерсона» рецептом холодника. Кулинар уверен, что этот свекольный супчик легко потеснит всеми любимую окрошку. К тому он очень легкий и понравится худеющим.

Ингредиенты: 2 свеклы,

1 стакан кипятка,

30 г зеленого лука,

2 огурца,

½ пучка укропа,

2 яйца,

300 мл кефира или 200 мл сметаны,

уксус или лимонный сок, сахар, соль.

Свеклу отварить в мундире, остудить, очистить и натереть, залить кипятком с добавлением уксуса, остудить. Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить.

Огурцы очистить и натереть на крупной терке. Укроп и лук нашинковать, растереть с сахаром и солью.

Яйца нарубить. В свекольный настой добавить все компоненты, перемешать.

Можно добавить и кубики вареной картошки.

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