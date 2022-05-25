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Летний холодник – аналог окрошки: Лазерсон считает, что для его освежающего блюда наступило самое время!

Этот супчик также порадует тех, кто следит за фигурой.

Летний холодник – аналог окрошки: Лазерсон считает, что для его освежающего блюда наступило самое время!
Илья Лазерсон. Стоп-кадр: YouTube-шоу «Зона Лазерсона»

Известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон решил порадовать своих подписчиков в Telegram-канале «Зона Лазерсона» рецептом холодника. Кулинар уверен, что этот свекольный супчик легко потеснит всеми любимую окрошку. К тому он очень легкий и понравится худеющим.

Ингредиенты:

  • 2 свеклы,
  • 1 стакан кипятка,
  • 30 г зеленого лука,
  • 2 огурца,
  • ½ пучка укропа,
  • 2 яйца,
  • 300 мл кефира или 200 мл сметаны,
  • уксус или лимонный сок, сахар, соль.
Холодник Лазерсона. Фото: t.me/lazerzona

Свеклу отварить в мундире, остудить, очистить и натереть, залить кипятком с добавлением уксуса, остудить. Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить.

Огурцы очистить и натереть на крупной терке. Укроп и лук нашинковать, растереть с сахаром и солью.

Яйца нарубить. В свекольный настой добавить все компоненты, перемешать.

Можно добавить и кубики вареной картошки.

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