Летний холодник – аналог окрошки: Лазерсон считает, что для его освежающего блюда наступило самое время!

Известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон решил порадовать своих подписчиков в Telegram-канале «Зона Лазерсона» рецептом холодника. Кулинар уверен, что этот свекольный супчик легко потеснит всеми любимую окрошку. К тому он очень легкий и понравится худеющим.
Ингредиенты:
- 2 свеклы,
- 1 стакан кипятка,
- 30 г зеленого лука,
- 2 огурца,
- ½ пучка укропа,
- 2 яйца,
- 300 мл кефира или 200 мл сметаны,
- уксус или лимонный сок, сахар, соль.
Свеклу отварить в мундире, остудить, очистить и натереть, залить кипятком с добавлением уксуса, остудить. Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить.
Огурцы очистить и натереть на крупной терке. Укроп и лук нашинковать, растереть с сахаром и солью.
Яйца нарубить. В свекольный настой добавить все компоненты, перемешать.
Можно добавить и кубики вареной картошки.
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