«Мой любимый соус к шашлыку!»: Лазерсон готовит его из томатов, кинзы, перца, соли и сахара

Илья Лазерсон говорит, что гости его едят как суп, даже мясо не нужно!

Известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон поделился в своем телеграме «Зона Лазерсона» рецептом классного томатного соуса к шашлыку.

«Гости съедают его обычно столько, что уже давно стоит называть его не соусом, а холодным супом. Единственный, пожалуй, его недостаток в том, что он не хранится долго даже в холодильнике (не более трех дней). Да и надо ли? Сколько бы я его ни приготовил, все равно съедают! К тому же соус готовится крайне быстро», — расхвалил свой рецепт Илья Лазерсон.

Ингредиенты: 4 средних помидора, 2-3 зубчика чеснока, 25 граммов сахара, свежий жгучий перец по вкусу, 15 граммов свежей кинзы, по вкусу — соль.

Помидоры разрезаем пополам и натираем на крупной терке, кожура останется на ладони. Чеснок, перец измельчаем. Зелень шинкуем очень мелко (вместе со стебельками), все ингредиенты смешиваем.

Чтобы соус не расслаивался, Лазерсон добавляет в его состав немного кетчупа.

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