Любителям индийской кухни посвящается: как приготовить сочную и нежную курицу карри по Лазерсону

От этого аромата все сходят с ума и просят добавки.

Знаменитый повар и телеведущий Илья Лазерсон раскрыл в своем телеграм-канале рецепт куриного карри, которым он потчует своих гостей в ресторане. Аромат от блюда стоит невероятный, а мясо получается нежнейшим!

Ингредиенты: 1 средняя курица, 2 средних луковицы, 100 г ветчины, 2 яблока, толченый чеснок, тимьян, измельченный лавровый лист, корица, кардамон, порошок карри, 2 помидора, 1 стакан кокосового молока, 150 мл жирных сливок, сок 1 лимона, сливочное масло.

Курицу разрезать на 4 части и каждую еще на 3-4 куска, стараясь не раскалывать костей и вынимать возможные острые осколки. Яблоки очистить и удалить сердцевину. Лук, ветчину и яблоки нарубить, по вкусу приправить чесноком, тимьяном, лавровым листом, корицей, кардамоном, и обжарить в глубокой сковороде на масле или жире.

Затем положить куски курицы и помешивая слегка обжарить, не давая им слишком подрумяниваться. Теперь по вкусу приправить порошком карри и перемешать.

Добавить очищенные от кожи и семян и измельченные помидоры и хорошо перемешать. Влить кокосовое молоко и готовить под крышкой 35 минут. Затем добавить сливки и лимонный сок и готовить еще 10 минут или чуть больше. Выложить курицу на блюдо и подать с рисом.

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