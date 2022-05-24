Тает во рту и аромат во всем доме! Как испечь пирог с кусочками банана по рецепту Бельковича

Телеповар уверяет, что он невероятно вкусный.

Саша Белькович в поделился в своем телеграм-канале рецептом тающего во рту вкуснейшего пирога с кусочками банана.

Ингредиенты: миндаль или миндальная мука — 100 граммов, мука — 1 стакан, разрыхлитель — 1/2 чайной ложки, корица — 1/2 чайной ложки, щепотка соли, сливочное масло — 120 граммов, сахар — 100 граммов, яйцо — 2 штуки, ванильный сахар, грецкие орехи — 70 граммов, банан — 4 штуки. На украшение: банан — 1 штука, грецкие орехи — 30 граммов.

Измельчаем миндаль. Смешиваем его с мукой, корицей, щепоткой соли, разрыхлителем.

Отдельно соединяем сливочное масло, сахар, взбиваем при помощи венчика. Бросаем яйца и ванильный сахар, вымешиваем пока сахар не растворится.

Измельчаем грецкие орехи. Бананы разминаем вилкой и добавляем в тесто, затем кладем орехи и мучную смесь.

Все перемешиваем и выливаем в форму для запекания, украшаем фруктами, орехами. Выпекаем в духовке при 160 градусах примерно 1 час. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Если есть желание приготовить к кексу крем, то смешиваем сливочный сыр, сливки и ванильный сахар. Кладем сверху кусочка пирога и подаем к столу.

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