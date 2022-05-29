Взбиваем до пенки: фирменная рисовая запеканка от Бельковича

Ингредиенты:
- Рис круглозерный 200 г (33 р.)
- Вода 500 мл
- Молоко 150 мл (14 р.)
- Сливочное масло 30 г (26 р.)
- Сахар 40 г (3 р.)
- Ванильный сахар 5 г (4 р.)
- Изюм светлый 50 г (54 р.)
- Яйца 2 шт. (22 р.)
- Соль
Смазать форму:
- Сливочное масло 10 г (9 р.)
- Сухари панировочные 1 ст. ложка (5 р.)
Заливка:
- Сметана 2 ст. ложки с горкой (16 р.)
- Яйцо 1 шт. (11 р.)
- Сахарная пудра 30 г (7 р.)
Итого: 6 порций = 204 р., 1 порция = 34 р.
Приготовление:
Рис пересыпаем в сотейник, заливаем водой (500 мл), солим щепоткой, накрыть крышкой и варим на медленном огне в течение 10 минут, пока не выпарится вся воды.
В готовый горячий рис добавляем молоко, сливочное масло (30 г), сахар, ванильный сахар, изюм и перемешиваем.
Два яйца взбиваем в отдельной миске до легкой пенки, переливаем в рис и перемешиваем.
Смазываем форму для выпекания мягким сливочным маслом (10 г), посыпаем борта и дно панировочными сухарями и перекладываем рисовую массу в форму, равномерно распределив по поверхности.
Заливка – в отдельную миску разбиваем 1 яйцо, добавляем 2 ст. ложки с горкой сметаны и перемешиваем до однородности. Заливаем полученной смесью запеканку.
Отправляем форму с запеканкой в заранее разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут.
Сервировка:
Запеканку разрезаем на порционные кусочки и посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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