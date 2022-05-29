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Взбиваем до пенки: фирменная рисовая запеканка от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на шесть порций 204 рубля.

Взбиваем до пенки: фирменная рисовая запеканка от Бельковича
Рисовая запеканка. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Рис круглозерный 200 г (33 р.)
  • Вода 500 мл
  • Молоко 150 мл (14 р.)
  • Сливочное масло 30 г (26 р.)
  • Сахар 40 г (3 р.)
  • Ванильный сахар 5 г (4 р.)
  • Изюм светлый 50 г (54 р.)
  • Яйца 2 шт. (22 р.)
  • Соль

Смазать форму:

  • Сливочное масло 10 г (9 р.)
  • Сухари панировочные 1 ст. ложка (5 р.)

Заливка:

  • Сметана 2 ст. ложки с горкой (16 р.)
  • Яйцо 1 шт. (11 р.)
  • Сахарная пудра 30 г (7 р.)

Итого: 6 порций = 204 р., 1 порция = 34 р.

Приготовление:

Рис пересыпаем в сотейник, заливаем водой (500 мл), солим щепоткой, накрыть крышкой и варим на медленном огне в течение 10 минут, пока не выпарится вся воды.

Фото: СТС

В готовый горячий рис добавляем молоко, сливочное масло (30 г), сахар, ванильный сахар, изюм и перемешиваем.

Фото: СТС

Два яйца взбиваем в отдельной миске до легкой пенки, переливаем в рис и перемешиваем.

Смазываем форму для выпекания мягким сливочным маслом (10 г), посыпаем борта и дно панировочными сухарями и перекладываем рисовую массу в форму, равномерно распределив по поверхности.

Фото: СТС

Заливка – в отдельную миску разбиваем 1 яйцо, добавляем 2 ст. ложки с горкой сметаны и перемешиваем до однородности. Заливаем полученной смесью запеканку.

Фото: СТС

Отправляем форму с запеканкой в заранее разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут.

Фото: СТС

Сервировка:

Запеканку разрезаем на порционные кусочки и посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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