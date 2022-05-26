Блюдо на мангале: куриные бедра на решетке с копченым луком от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на одно блюдо 69 рублей.

Ингредиенты:

Маринад:

Куриные бедра с кожей на кости 9 шт. 1,8 кг (479 р.)

Лук репчатый 1 шт. (4 р.)

Лимон 1 шт. (24 р.)

Кефир 500 мл (51 р.)

Карри 1 ч. ложка (14 р.)

Гарнир:

Лук красный 3 шт. (16 р.)

Сахар 20 г (1 р.)

Укус яблочный 1 ст. ложка (2 р.)

Петрушка кудрявая мал. пучок (35 р.)

Перец

Итого: 9 порций = 626 р., 1 порция = 69 р.

Приготовление:

Репчатый лук чистим и нарезаем крупными полукольцами, перекладываем в отдельную миску и солим парой щепоток. Лук отжимаем хорошенько рукой, чтобы выжать сок для маринада.

Лимон режем крупными колечками, отправляем к луку.

Кефир вливаем к луку с лимоном и добавляем 1 ч. ложку карри, перемешиваем.

Куриные бедра отправляем в маринад, обваливаем в маринаде и оставляем мариноваться в течение 3 часов, а лучше на ночь.

Перекладываем бедра на решетку кожей вниз, накрываем второй частью решетки и отправляем на угли. Обжариваем с двух сторон до готовности.

Совет от шефа: «Аккуратно переворачивайте решетку с бедрами, придерживая с помощью полотенца замок на решетке».

Совет от шефа: «Контролируйте готовность курицы со всех сторон».

Гарнир:

Красный лук чистим и режем крупными кольцами.

Кольца лука перекладываем на решетку и отправляем на мангал, посыпаем сверху кольца небольшим количеством сахара.

Совет от шефа: «Щепу замочить в воде, чтобы дольше тлела и давала больше дыма».

Держим кольца чуть-чуть на нагреве и переворачиваем колечки на другую сторону (сахарной стороной вниз), вниз на тлеющие угли высыпаем влажную щепу и коптим пару минут.

К копченому карамелизированному луку отправляем 1 ст. ложку яблочного уксуса, перчим по вкусу, добавляем мелко нарезанную кудрявую петрушку и перемешиваем.

Сервировка:

Подаем куриные бедра с копченым луком с молодой морковкой и хлебом.

Приятного аппетита!

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