Блюдо на мангале: куриные бедра на решетке с копченым луком от Бельковича

Ингредиенты:
Маринад:
- Куриные бедра с кожей на кости 9 шт. 1,8 кг (479 р.)
- Лук репчатый 1 шт. (4 р.)
- Лимон 1 шт. (24 р.)
- Кефир 500 мл (51 р.)
- Карри 1 ч. ложка (14 р.)
Гарнир:
- Лук красный 3 шт. (16 р.)
- Сахар 20 г (1 р.)
- Укус яблочный 1 ст. ложка (2 р.)
- Петрушка кудрявая мал. пучок (35 р.)
- Перец
Итого: 9 порций = 626 р., 1 порция = 69 р.
Приготовление:
Репчатый лук чистим и нарезаем крупными полукольцами, перекладываем в отдельную миску и солим парой щепоток. Лук отжимаем хорошенько рукой, чтобы выжать сок для маринада.
Лимон режем крупными колечками, отправляем к луку.
Кефир вливаем к луку с лимоном и добавляем 1 ч. ложку карри, перемешиваем.
Куриные бедра отправляем в маринад, обваливаем в маринаде и оставляем мариноваться в течение 3 часов, а лучше на ночь.
Перекладываем бедра на решетку кожей вниз, накрываем второй частью решетки и отправляем на угли. Обжариваем с двух сторон до готовности.
Совет от шефа: «Аккуратно переворачивайте решетку с бедрами, придерживая с помощью полотенца замок на решетке».
Совет от шефа: «Контролируйте готовность курицы со всех сторон».
Гарнир:
Красный лук чистим и режем крупными кольцами.
Кольца лука перекладываем на решетку и отправляем на мангал, посыпаем сверху кольца небольшим количеством сахара.
Совет от шефа: «Щепу замочить в воде, чтобы дольше тлела и давала больше дыма».
Держим кольца чуть-чуть на нагреве и переворачиваем колечки на другую сторону (сахарной стороной вниз), вниз на тлеющие угли высыпаем влажную щепу и коптим пару минут.
К копченому карамелизированному луку отправляем 1 ст. ложку яблочного уксуса, перчим по вкусу, добавляем мелко нарезанную кудрявую петрушку и перемешиваем.
Сервировка:
Подаем куриные бедра с копченым луком с молодой морковкой и хлебом.
Приятного аппетита!
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